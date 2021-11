O período de matrícula na Rede Municipal de Ensino, para o ano letivo de 2022, começa nesta terça-feira (30). As matrículas são presenciais e ocorrem diretamente em uma das 74 unidades escolares da rede.

Para rematrículas, transferências de alunos dentro da própria rede municipal e novos alunos, os pais ou responsáveis legais devem comparecer diretamente nas escolas e creches municipais.

Conforme a Secretaria Municipal de Educação (Semed), numa primeira etapa, que vai até o próximo dia 03 de dezembro, serão realizadas as rematrículas dos alunos que já fazem parte da rede. ´”É obrigatório que o pai ou responsável legal compareça presencialmente à unidade em que o aluno está matriculado este ano para confirmar a vaga para o ano letivo de 2022″, frisou a gerente do Departamento de Gestão Escolar da Semed, Ana Lucia Teixeira de Almeida.

Em seguida, de 6 e 8 de dezembro, ocorre o chamado redimensionamento da rede, que é o período para se realizar a transferência de estudantes entre diferentes escolas da rede municipal. “Nesse caso, os pais ou responsáveis devem comparecer pessoalmente à unidade escolar onde o aluno está matriculado este ano. Na secretaria da unidade, receberão uma declaração de matrícula, encaminhando para a unidade em que terá prioridade da vaga no próximo ano”, explicou Ana Lucia.

Já a partir do dia 13 de dezembro começa a última etapa, as unidades escolares estarão recebendo as matrículas de novos estudantes, ou seja, que não estavam na rede no ano letivo de 2021. “As matrículas para alunos novos irão se estender até o término das vagas nas unidades”, disse Ana Lucia.

Para transferências de alunos dentro da própria rede municipal e novos alunos, a recomendação da Semed é para que verifiquem, antecipadamente, se tem vagas disponíveis na escola ou creche de seu interesse para efetuar a matrícula. Caso não tenha, deve-se, então, buscar outra unidade de ensino da rede.

Quanto à documentação para a realização das matrículas de novos alunos, a Semed informa que é necessário trazer certidão de nascimento dos alunos, bem como do CPF, RG, tipo sanguíneo e o comprovante de residência. Também são necessárias cópias de documentos do responsável pela matrícula, atestado de transferência da escola anterior, cartão do Bolsa Família (NIS), caso seja beneficiário, e o cartão do SUS.