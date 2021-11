A partir desta segunda-feira, 29/11, o Ministério Público do Trabalho em Mato Grosso (MPT-MT) avança na retomada das atividades presenciais nas Procuradorias do Trabalho nos Municípios (PTMs) de Rondonópolis, Sinop e Alta Floresta e na Sede, em Cuiabá.

Para a segurança de todos, o ingresso na instituição só será feito mediante apresentação de comprovante de vacinação contra a Covid-19, aferição de temperatura e uso adequado de máscara durante todo o tempo de permanência nas unidades. A exigência vale para o público externo e interno (membros, servidores, estagiários e terceirizados que prestam serviços na instituição).

A Portaria PRT23 nº 149/2021, editada em caráter complementar à Portaria PGT nº 1.471, de 18 de outubro de 2021, estabelece que a vacinação, correspondente a pelo menos uma dose, seja comprovada apenas no primeiro ingresso. Se o cronograma vacinal instituído pelos órgãos competentes no local da unidade já exigir a segunda dose ou dose complementar, o ingresso somente será permitido com a comprovação da vacinação completa.

O usuário externo, já vacinado, que não portar o comprovante de vacinação impresso, poderá optar por autorizar a consulta do respectivo cartão virtual de vacinação nos canais digitais das prefeituras municipais.

Em relação às pessoas com contraindicação da vacina contra a Covid-19, só será permitida a entrada no MPT-MT após apresentação de relatório médico justificando o óbice à imunização.

No interior, nas PTMs de Rondonópolis, Sinop e Alta Floresta, o horário de atendimento ao público será de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e das 12h às 14h.

Em Rondonópolis, o órgão está situado junto à Rua Dom Aquino, nº 419, Jd. Guanabara, CEP: 78.710-150 – Tel: (66) 3421-2032 | (66) 3411-8900.