Uma campanha foi criada em Pedra Preta, município vizinho a Rondonópolis, visando angariar recursos para compra de uma cadeira de rodas adaptada para a pequena Dalva Rafaela Ribeiro da Silva, a Dalvinha, de 5 anos de idade.

Residente em Pedra Preta, Dalvinha tem microcefalia e foi deixada recém-nascida pela mãe e, desde então, o pai cuida sozinho dela. “Graças a Deus, tenho cuidado dela nesse tempo. Ela está bem cuidada”, externa o pai.

Até hoje, Dalvinha possui um carrinho de bebê, porém ela cresceu e este já não lhe comporta mais, necessitando hoje de uma cadeira de rodas adaptada, que custa em torno de R$ 3 mil – o que seu pai não tem condições.

Com a cadeira de rodas especial, o pai acredita que o cuidado e o tratamento da filha vai melhorar bastante. “Vai ficar mais confortável para ela”, atesta o pai.

Quem quiser contribuir com essa causa pode fazê-lo por meio do depósito de qualquer quantia em dinheiro através do Pix: [email protected] / Contato – 66 9 9640-3830.