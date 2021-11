Como forma de acompanhar o andamento da pandemia, o Jornal A TRIBUNA traz o cálculo da média móvel, que é estabelecido por meio da análise da queda e aumento no número de casos na cidade. A avaliação foi realizada a partir dos dados oficiais do boletim epidemiológico da Covid-19 da Secretaria Municipal de Saúde, que são divulgados diariamente.

O cálculo teve como base as semanas compreendidas entre os dias 5 e 11 de novembro e 19 e 26 de novembro. Com base nas informações, foi possível verificar que a média móvel diminuiu com relação ao número de casos registrados na cidade. Na semana 1, entre 5 e 11 de novembro, a média móvel dos casos foi de 7,14, enquanto na semana 2 (entre 19 e 26 de novembro), a média móvel de casos da doença ficou em 4,57. Com isso, houve redução de 35,99% na média móvel de casos no período.