1 – SENHORAS E SENHORES,

pode parecer notícia velha, ou repetida, mas o presidente Jair Bolsonaro vai se filiar ao Partido Liberal (PL), do ex-deputado Valdemar Costa Neto. A Coluna não tem como garantir isso, mas o próprio mandatário do país confirmou a informação. Depois de ter sua filiação anunciada para o último dia 22 e posteriormente adiada, parece que agora está tudo certo e Bolsonaro deve assinar sua ficha de filiação no próximo dia 30, em Brasília. O motivo do adiamento da filiação seria a posição do PL em São Paulo, que queria apoiar uma candidatura do PSDB para o Governo do Estado, enquanto Bolsonaro queria que a sigla apoie uma candidatura do atual ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas – que também seria cobiçado para ser candidato a governador em Mato Grosso. O assunto já foi pacificado e isso permitiu a finalização das negociações.

DE UMA CERTA

forma, Bolsonaro parece ter recebido uma espécie de carta branca da direção do PL para negociar candidaturas e apoios nos estados, mas parece que o presidente se acostumou a ser um outsider, dando início à negociações sem incluir seu novo partido, como aconteceu essa semana quando deu seu aval para o lançamento da candidatura do empresário rondonopolitano, do agronegócio, Odílio Balbinotti ao governo de Mato Grosso.

Bolsonarista raiz, Balbinotti pode ser mesmo uma boa alternativa para uma parte do eleitorado mais conservador do Estado, principalmente daqueles mais apaixonados e alinhados ao presidente, formando um bom palanque para impulsionar candidaturas proporcionais e ajudar uma boa leva de parlamentares de direita. Nesse contexto, poderia perfeitamente polarizar o debate com o atual governador Mauro Mendes (DEM), que até o momento não tem um opositor à altura.

Um problema aí, na visão do Colunista, seria conciliar essa candidatura com as articulações do senador Wellington Fagundes, líder maior da legenda liberal no Estado, que cogita sair a governador, cargo pleiteado por Balbinotti, ou a senador, cargo desejado pelo deputado federal José Medeiros (Pode), que é um dos principais apoiadores do empresário. Caso consiga conciliar esses interesses, cujas conversas já devem ter sido encaminhadas com o senador, além de modular um discurso que atraia os eleitores, pode ser mesmo uma chapa de respeito e conseguir êxito nas urnas.