O União joga neste domingo (28/11) diante do Cuiabá, no Luthero Lopes, em Rondonópolis, em busca da vaga na final da Copa FMF. A partida está marcada para as 17h. O União está em vantagem no placar, após vencer por 1 a 0 no duelo de ida, no Dito Souza, em Várzea Grande, na última semana.

Para garantir a classificação, a equipe do Cuiabá, comandada pelo técnico Alexandre Grasseli, precisa da vitória por dois ou mais gols de diferença. Triunfo por um gol leva a disputa para os pênaltis. Em caso de empate, o União fica com a vaga. O Cuiabá tem dois títulos da competição (2010 e 2017) e joga para tentar o tricampeonato.

A outra semifinal da competição está sendo disputada entre Sorriso e Dom Bosco, que jogam neste sábado em Sorriso. Na partida de ida, o Dom Bosco venceu por 1 a 0 em partida realizada no Dito Souza.