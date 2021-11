O motorista de uma carreta bitrem foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) transportando uma grande carga de cigarros contrabandeados. A prisão ocorreu na noite dessa sexta-feira (26), no quilômetro 117 da BR-163, em Rondonópolis, e foram apreendidos 175 caixas de cigarros contrabandeados.

De acordo com a PRF, os policiais faziam uma fiscalização de rotina quando tentaram parar um caminhão da marca Iveco bitrem com placas do Mato Grosso do Sul, mas o motorista do veículo de carga não obedeceu aos policiais e tentou fugir, realizando diversas manobras perigosas na pista.