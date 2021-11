Melhor mandante do Brasileirão, com aproveitamento superior a 90% em seus domínios, o Galo tentará, diante do Fluminense, alcançar a 15ª vitória consecutiva em casa na competição.

Válida pela 36ª rodada, a partida contra a equipe carioca acontecerá às 15h deste domingo, 28/11, no Mineirão. O Galo é o líder isolado do Campeonato Brasileiro, com 75 pontos, oito a mais que o segundo colocado.

Nos 17 jogos que disputou no Gigante da Pampulha, a equipe alvinegra conquistou 46 pontos, com 15 vitórias, um empate e apenas uma derrota, marcou 36 gols e sofreu somente nove.