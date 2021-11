O advogado Bruno de Castro da chapa “A Ordem É Avançar” saiu vitorioso nesta sexta-feira (26), na eleição para presidência da subseção de Rondonópolis da Ordem dos Advogados do Brasil. Com a expressiva votação de 422 votos, enquanto a candidata da Chapa 23, a advogada Neuzimar da Cruz Magalhães obteve 207 votos. Bruno vai estar à frente da OAB em Rondonópolis para o triênio 2022/2024.

A vice-presidente eleita Alessandra Cardoso destaca que o momento agora é trabalhar para uma OAB mais forte e sem colocar em prática o lema da campanha. “Primeiramente queremos agradecer a todos os advogados e advogadas que confiaram a nós esta tarefa, e é uma honra representar todos da nossa subseção e agora é arregaçar as mangas. A nossa proposta foi sempre avançar e é isso que nós queremos, e também desejamos ser muito mais que representantes e sim estar ao lado dos advogados lutando pela nossa classe e por uma OAB mais forte”, disse.

No cenário estadual, a chapa 01 liderada por Gisela Cardoso recebeu em Rondonópolis 360 votos, já o candidato Pedro Paulo da Chapa 2 obteve 292 votos. No total foram 672 votantes da subseção de Rondonópolis, com oito nulos e 12 votos em branco. No final da apuração estadual, a Chapa 01 de Gisela Cardoso venceu com a votação 4632 votos, já a Chapa 02 de Pedro Paulo Peixoto recebeu 3995 votos. Os eleitos tomarão posse em janeiro de 2022.