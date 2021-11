As ruas de terra do Jardim Maria Vetorasso, na saída para Pedra Preta, estão com dias contados. O prefeito José Carlos do Pátio anunciou, durante a reunião ontem com presidente da Associação de Moradores do bairro, Homero Teixeira, um pacote de obras de infraestrutura para beneficiar aquela comunidade, que inclui drenagem, pavimentação asfáltica de todas as vias e calçadas.

Serão investidos pela Prefeitura de Rondonópolis mais de R$ 3,9 milhões para a melhoria da infraestrutura do bairro, segundo prometido. As obras serão executadas pela Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis (Coder).

“Já autorizei a Coder a executar esta obra de drenagem e pavimentação, que deve começar os trabalhos ainda este ano”, adiantou o prefeito. “O bairro terá 100% das ruas pavimentadas”, frisou.

Pátio revelou durante a reunião que pretender realizar na região, no mês de dezembro, um mutirão de diversos serviços públicos, entre eles manutenção da iluminação pública e atendimento gratuitos nas áreas de saúde, assistência social, educação, entre outras.

Presente na reunião, o diretor-presidente da Coder, Argemiro Ferreira, destacou que a estruturação feita pelo prefeito José Carlos do Pátio na empresa de economia mista é que permitiu com que ela tenha hoje condições de realizar uma obra deste porte.

“Estamos felizes em poder realizar esta obra aguardada bastante tempo pelos moradores do Vetorasso”, destacou Argemiro, observando que agora serão realizados os trâmites legais à contratualização, para iniciar a obra o mais rápido possível.

O presidente da Associação de Moradores do Jardim Maria Vetorasso, Homero Teixeira, não escondeu a sua satisfação com anúncio da obra tão aguardada e enalteceu o comprometimento do prefeito José Carlos do Pátio com a comunidade.

“Recebo como muita alegria essa notícia, estávamos esperando há anos por este asfalto. Vamos ficar com todas as ruas do bairro pavimentadas”, comemorou o presidente de bairro.