Após mais de um mês, o desembargador Luiz Ferreira da Silva, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, acatou recurso impetrado pela defesa do prefeito Emanuel Pinheiro (MDB) e autorizou o seu retorno ao cargo na Prefeitura de Cuiabá.

O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, foi afastado do cargo no dia 19 de outubro, por determinação do Poder Judiciário de Mato Grosso, em meio a investigações que, segundo denúncias da Procuradoria-Geral de Justiça, apontam “ilícitos perpetrados no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde”.

Em sua determinação, o desembargador mantém, contudo, a proibição do prefeito de ter contato com os demais alvos da operação. No entanto, a medida não se aplica à primeira-dama, Márcia Pinheiro, esposa do prefeito.