Mais uma boa notícia nesta pandemia em Rondonópolis. Nas últimas 24 horas, a cidade não teve óbito e nenhum novo caso de Covid-19, segundo o novo Boletim Epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde, publicado nesta sexta-feira (26/11).

Dessa forma, o número total de infectados permaneceu em 38.511 desde o começo da pandemia. O total de óbitos em função da doença na cidade segue em 943 desde o início da pandemia. Por sua vez, um total de 37.507 pessoas já se recuperaram da doença na cidade até o momento.

Em Mato Grosso, a Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT) notificou, até a tarde desta sexta-feira (26), 552.325 casos confirmados da Covid-19, sendo registrados 13.996 óbitos em decorrência do coronavírus no Estado.

Foram notificadas 230 novas confirmações de casos de coronavírus no Estado. Dos 552.325 casos confirmados da Covid-19 em Mato Grosso, 1.145 estão em isolamento domiciliar e 536.690 estão recuperados.

Dentre os dez municípios com maior número de casos de Covid-19 estão: Cuiabá (114.276), Várzea Grande (41.872), Rondonópolis (38.511), Sinop (26.774), Sorriso (18.563), Tangará da Serra (17.865), Lucas do Rio Verde (15.766), Primavera do Leste (14.846), Cáceres (12.010) e Alta Floresta (11.305).