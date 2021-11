Quem for imunizar cães e gatos no Dia “D” deve se encaminhar até um dos pontos de vacinação das 8h às 17h. Após este sábado, a vacina antirrábica em Rondonópolis ficará disponível apenas na UVZ, das 7h às 11h e das 13h às 17h, de segunda a sexta-feira.

Neste sábado (27) tem o Dia “D” de Campanha Anual de Vacinação Antirrábica em Rondonópolis. A Prefeitura, por meio da Unidade de Vigilância em Zoonoses (UVZ), disponibilizará 78 pontos de aplicação da vacina para cães e gatos, atendendo todas as regiões da cidade. O serviço de imunização contra raiva animal é gratuito e tem como meta vacinar mais de 32 mil cães e gatos no município.

A meta este ano para Rondonópolis é de vacinar durante a campanha 26.750 cães e 5.360 gatos, totalizando 32.110 desses bichos a partir de três meses de vida, inclusive as fêmeas prenhes e que estejam amamentando. A vacina não tem contraindicação e é a principal forma de prevenção e controle da raiva.

Maria Suely Alves dos Santos, coordenadora da campanha no município, informa que devem ser vacinados cães e gatos a partir do terceiro mês de vida. Ela ressalta que a vacinação antirrábica é importante para garantir a saúde do animal de estimação e evitar a ocorrência de casos da doença na cidade.

Reforça, então, que por isso é muito importante ter adesão da população para diminuição dos riscos de contágio e disseminação do vírus rábico em animais domésticos, consequentemente, contribuindo para a proteção e segurança das famílias.

Para realizar a imunização dos animais de estimação, a recomendação é para que os tutores dos animais adotem algumas medidas de segurança, como levar os cães na guia e com focinheira e os gatos em caixas, para evitar fugas.