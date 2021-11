Os advogados de todo o Estado de Mato Grosso elegerão, hoje (26), o presidente da Seccional da OAB (OAB-MT) e os presidentes das 29 Subseções (subsedes pelo interior do Estado). A exemplo do que ocorreu em anos anteriores, as eleições da OAB são um acontecimento não só entre os advogados, mas também para a sociedade, pois a entidade tem entre suas atribuições a de defender a sociedade.

Neste ano, duas chapas disputam a presidência da Subseção da OAB de Rondonópolis, uma liderada por Bruno de Castro (Chapa 11) e a outra por Neuzimar Magalhães (Chapa 23). Já em âmbito estadual, a advogada Gisela Cardoso (Chapa 1), com o apoio do atual presidente – Leonardo Campos, concorre com Pedro Paulo (Chapa 2), que se intitula candidato de oposição.