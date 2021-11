A cidade de Rondonópolis teve o acréscimo de 5 casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, segundo o novo Boletim Epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde, publicado nesta quinta-feira (25/11). O número total de infectados passou de 38.506 para 38.511 desde o começo da pandemia.

Nas últimas 24 horas, o município não registrou óbito em função do novo coronavírus, permanecendo o total de 943 óbitos desde o início da pandemia. Por sua vez, um total de 37.500 pessoas já se recuperaram da doença na cidade até o momento.

Na Santa Casa de Rondonópolis, dos 10 leitos de UTI voltados para pacientes com Covid-19, três deles estão ocupados no momento, perfazendo 30% de taxa de ocupação. O Boletim Epidemiológico do Estado não consta a ocupação nas UTIs do Hospital de Retaguarda do Município.