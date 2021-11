A Polícia Rodoviária Federal (PRF) fez a apreensão de uma grande carga de cocaína que era transportada em um caminhão escondida em uma carga de calcário. A apreensão aconteceu no início da noite de hoje (25) e a droga seria entregue no estado do Espírito Santo.

De acordo com informações da PRF, o caminhão que transportava a droga foi parado no Posto da PRF em Rondonópolis para uma inspeção de rotina e, assim que foi realizada uma busca na carga, foram localizados cerca de 270 quilos de substância análoga à cocaína.

Os policiais teriam desconfiado de algo errado ao confrontar a nota fiscal de transporte da carga, que teria início em Rondonópolis e teria como destino final o Espírito Santo. Eles então decidiram checar os bags com o calcário que era transportado e acabaram encontrando a droga.

Ainda segundo a PRF, inicialmente, o motorista do caminhão teria dito que carregou a carga em Nobres e a entregaria na região de Itiquira, mas acabou sendo confrontado pelos policiais e confessou que ela iria mesmo para o Espírito Santo.