Os advogados de todo o Estado de Mato Grosso elegerão, amanhã (26), o presidente da Seccional da OAB (OAB-MT) e os presidentes das 29 Subseções (subsedes pelo interior do Estado). A exemplo do que ocorreu em anos anteriores, as eleições da OAB são um acontecimento não só entre os advogados, mas também para a sociedade, pois a entidade tem entre suas atribuições a de defender a sociedade.

Neste ano, duas chapas disputam a presidência da Subseção da OAB de Rondonópolis, uma liderada por Bruno de Castro (Chapa 11) e a outra por Neuzimar Magalhães (Chapa 23). Já em âmbito estadual, a advogada Gisela Cardoso (Chapa 1), com o apoio do atual presidente – Leonardo Campos, concorre com Pedro Paulo (Chapa 2), que se intitula candidato de oposição.

O presidente e os demais integrantes da chapa vencedora da eleição em Rondonópolis, que abrange as cidades de Guiratinga, Itiquira, Pedra Preta, São José do Povo e Tesouro conduzirão a OAB no plano municipal, pelos próximos três anos.

Já o vencedor da eleição estadual – seccional, gerirá a OAB-MT também pelos próximos três anos, ditando a política institucional em todo o Estado de Mato Grosso.

A grande diferença entre as chapas estadual e local, é que, juntamente com o presidente da OAB-MT e demais integrantes da diretoria (vice-presidente, secretário-geral, secretário-geral adjunto e tesoureiro), serão eleitos a diretoria da Caixa de Assistência dos Advogados (CAA-MT), os conselheiros estaduais e os conselheiros federais.

Nas duas chapas que disputam a presidência da OAB-MT há integrantes de Rondonópolis nos mais diversos cargos, evidenciando com isso a importância da advocacia local e da região no cenário Estadual.

Na chapa 1, de Gisela Cardoso, o advogado Stalyn Paniago Pereira é candidato a uma vaga de conselheiro federal suplente, enquanto na chapa 2, de Pedro Paulo, a advogada Luciana Castrequini Ternero é candidata à vaga de conselheira federal titular.

A chapa 2 ainda tem como membro da diretoria OAB-MT, disputando o cargo de secretário-geral adjunto, o advogado Ronaldo Batista Alves Pinto, evidenciando com isso a importância de Rondonópolis para a advocacia mato-grossense.

Em 2022, os 81 conselheiros federais titulares eleitos nas 27 seccionais escolherão o presidente da OAB Nacional.

SERVIÇO

As eleições da OAB serão realizadas no dia de amanhã (26), das 9h00 às 17h00, na sede (R. Barão do Rio Branco, 2650 – Jardim Santa Marta), nas proximidades da UPA, para os advogados inscritos em Rondonópolis.