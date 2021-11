Diante do debate gerado em torno da possibilidade de flexibilização do uso da máscara e da realização de Carnaval em várias partes do Brasil, a Prefeitura de Rondonópolis anunciou hoje (24) que está definido que não haverá festa de carnaval na cidade em 2022 e que o uso da máscara permanece obrigatório no momento, inclusive em locais abertos.

Segundo o secretário Municipal de Saúde, Vinicius Amoroso, o Carnaval é um evento de grande porte e por isso a pasta considerou que ainda não há condições para esse tipo de festa na cidade. A medida será adotada como forma de prevenção a uma nova onda da Covid-19.

Vinícius Amoroso destacou ainda que a máscara segue sendo obrigatória e o Município continua priorizando as campanhas de vacinação contra a Covid-19. Ele reforça que é de suma importância que todas as pessoas se imunizem e completem o ciclo de vacinação tomando todas as doses necessárias.

A discussão quanto a flexibilização do uso da máscara se intensificou em Rondonópolis depois que Cuiabá e Jaciara, em Mato Grosso, liberaram o uso facultativo da máscara em locais abertos, mantendo a obrigatoriedade somente em espaços fechados. Outros estados brasileiros também flexibilizaram o uso da máscara nos últimos dias como São Paulo.

Assim como a obrigatoriedade da máscara, a melhora nos indicadores da pandemia trouxeram ao debate a possibilidade de realização do Carnaval em 2022. Diante da situação, cidades do interior de São Paulo, por exemplo, cancelaram esta semana as festas de Carnaval para o próximo ano.