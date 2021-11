A Câmara Municipal de Rondonópolis investirá cerca de R$ 2 milhões em nova ampliação da sua estrutura física e criação de estacionamentos para servidores e público em geral. O investimento contemplará ainda toda a iluminação do entorno e adequação e acessibilidade no passeio público e acesso ao prédio do Legislativo, antigas cobranças da sociedade.

O anúncio da licitação para contratação de empresa para realização dessas obras foi publicado na edição do A TRIBUNA desta terça-feira (23/11). Conforme informado, será uma concorrência pública do tipo menor preço, com abertura das propostas às 9h do dia 23 de dezembro de 2021. Com isso, não havendo imprevistos, as obras devem ser realizadas ao longo de 2022.

O secretário de Administração do Legislativo, Wendell Girotto, explicou ao A TRIBUNA que a ideia do presidente da Casa com essas intervenções é humanizar e melhorar o atendimento ao público e as condições de trabalho dos servidores. Segundo ele, além de contemplar a acessibilidade de pessoas com deficiência, os investimentos vão melhorar em muito a segurança no entorno. O projeto de adequação do passeio público prevê a manutenção das árvores existentes.

Girotto diz que a ampliação do prédio envolve a construção de algumas salas de atendimento e a instalação da Rádio Câmara, que terá um serviço de utilidade pública. Em relação aos estacionamentos, informa que um deles será implantado na área em frente, onde funcionava o prédio da antiga Fusmat, sendo destinado ao público em geral.

O outro estacionamento será implantado em área junto ao prédio do Legislativo, hoje sem calçamento, sendo destinado aos servidores. Ambos serão fechados e com iluminação pública.