Conforme a diretora financeira da TMI, Patrícia Muniz, além de ser um desejo antigo dela, o Natal Mágico surgiu com a visão de resgatar nas pessoas o verdadeiro sentido deste período natalino, valorizando o próximo, a solidariedade e a vida. Também destaca que, após a pandemia, esta é a hora certa para agradecer a Jesus, a Deus, pela vida e pelas novas oportunidades. “Foi uma forma de homenagear a figura principal do Natal: Jesus!”, atesta.

O diretor da TMI, Thiago Muniz, explica que a ideia de implementar essa iniciativa foi da sua esposa, a Patrícia Muniz, que sempre teve o desejo de promover algo diferenciado nesse período de Natal em Rondonópolis. Além disso, atesta que, após o momento difícil enfrentado pela humanidade com a pandemia do novo coronavírus, este seria o momento ideal de oferecer este presente para a população rondonopolitana.

Música, brilho e alegria marcaram o lançamento do “Natal Mágico TMI”, que foi prestigiado por mais de 1 mil pessoas de todas as regiões da cidade, sem contar o público passante na avenida em veículos. Entre os diversos atrativos, a noite contou com a chegada do Papai Noel, que deu as boas vindas às crianças e público presente, a apresentação musical do Grupo Reluz Junior, uma queima silenciosa de fogos de artifício e ainda degustações de panetones, cafés e capuccinos.

A TMI Investimentos Imobiliários levou todo o encanto do Natal para sua central de negócios em Rondonópolis, sediada na Avenida Júlio Campos, n° 1566. Em uma iniciativa inédita no setor, a empresa está promovendo o “Natal Mágico”, com uma série de atrações que tendem a tornar o endereço em um novo cartão-postal da cidade neste fim de ano. O lançamento da iniciativa, realizada na noite deste domingo (21/11), foi um sucesso.

Diante do grande sucesso, Thiago adianta que a TMI vai tornar essa iniciativa em uma tradição em Rondonópolis, a ser realizada todos os anos. O empresário atesta que, muito além da decoração e das atrações, o que se pretende é deixar a todos a mensagem de mais amor, união, tolerância e solidariedade entre as pessoas nesse Natal, sentimentos que precisam ser fortalecidos.

ATRAÇÕES

Os atrativos vão permanecer na central de negócios da TMI até o começo do próximo ano. O Papai Noel estará presente na TMI todos os dias até 20 de dezembro, sendo de segunda a quinta-feira, das 18h às 21h, e sextas, sábados e domingos, das 18h às 22h. Neste sábado, a novidade será a inauguração do “Prédio do Papai Noel”.

Patrícia Muniz diz que, como o negócio da TMI é construção de edifícios, surgiu a ideia de, em vez de fazer a casa do Papai Noel, montar o “Prédio do Papai Noel”. Ela destaca que o “Prédio do Papai Noel” e a árvore de Natal, com quase 10 metros de altura em frente a central de negócios, foram produzidos por um colaborador da própria empresa, no caso o Roberto Miranda.

Até o fim do ano, o Natal Mágico terá ainda mais cinco apresentações do Grupo Reluz Junior, além de outros atrativos. Conforme Patrícia, também está sendo montada na lateral do estacionamento da empresa uma praça de alimentação, em parceria com alguns outros empresários, com venda de pastel, churros, pipoca e algodão-doce.

Outro atrativo será aos finais de semana, quando o fotógrafo Marcus Bordado estará no local para tirar fotos das crianças com Papai Noel. Patrícia informa que esta é uma ação social liderada por sua filha, a Maria Júlia, que é embaixadora do projeto “Amor por Uma Causa”. Ao doar um quilo de alimento não perecível, a criança receberá uma foto impressa tirada ao lado do bom velhinho.

Vale enfatizar que a visita ao “Natal Mágico”, na central de negócios da TMI, é gratuita e aberta às famílias de toda a cidade, independente da classe social. Inclusive, Patrícia destaca que a entrega dos alimentos arrecadados na iniciativa vai acontecer na véspera de Natal em um bairro carente da cidade, com a presença de Papai Noel, objetivando contemplar aquelas crianças que não tiveram condições de se deslocar até a empresa. “O nosso desejo é que as pessoas da cidade possam visitar o espaço, oferecendo a elas um pouco de felicidade nesse período do ano”, externou.

O Natal Mágico TMI tem a parceria com o cerimonialista Jaeder Barretos, com a decoradora Sirlei Gnann, o grupo Reluz Junior e da própria equipe de colaboradores da empresa.

A decoração natalina ficará montada na central de negócios da TMI, na Avenida Júlio Campos, até depois do Ano Novo.