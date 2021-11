Com a melhora nos indicadores da pandemia e ampliação na quantidade de pessoas vacinadas com duas doses em Rondonópolis, a flexibilização do uso da máscara passou a ser um assunto debatido na cidade. Municípios como Cuiabá e Jaciara liberaram a utilização das máscaras em locais abertos, mantendo em espaços fechados. Em Rondonópolis, ainda não há indicação de que a Prefeitura irá flexibilizar a utilização das máscaras até este momento. Para compreender melhor o papel das máscaras neste momento da pandemia, a reportagem do A TRIBUNA conversou com o virologista, professor da Universidade Federal de Rondonópolis (UFR), Bruno Carneiro, que acompanha desde o início a evolução da pandemia na cidade, tendo, inclusive, feito parte do Comitê Municipal de Gestão de Crise do Coronavírus da Prefeitura de Rondonópolis. Para o virologista, primeiramente, é importante lembrar que a máscara e o distanciamento social foram muito importantes para o controle da disseminação da doença. “A máscara se sabe que ajuda e previne tanto a disseminação do vírus das pessoas que estão doentes, como a contaminação das pessoas que estão próximas daquelas doentes. Ela não é 100% eficaz, mas dá uma grande proteção contra novas infecções”, explicou.

Na sua avaliação, Rondonópolis poderia começar a avaliar a flexibilização do uso da máscara em locais abertos, mantendo sua obrigatoriedade em lugares fechados. Bruno Carneiro avalia que hoje Rondonópolis está se aproximando da taxa de 70% das pessoas vacinadas com duas doses e com esse percentual, já comprovado cientificamente, é possível iniciar um retorno gradual à vida normal. Então, por esse motivo, alguns municípios, estados e países estão usando a estratégia de facultar a utilização de máscaras.

———— CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE ————