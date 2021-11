Rondonópolis segue mais um dia sem registrar mortes em decorrência da Covid-19 e não confirma novos casos da doença nas últimas 24 horas. Com a atualização de ontem (22), do boletim epidemiológico da Covid-19 da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade chega a 39 dias consecutivos sem óbitos e há 5 dias sem registros de novos casos da doença.

A taxa de ocupação das Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) públicas era de 5%, com 1 paciente internado e 19 leitos disponíveis. Nas enfermarias públicas, um paciente estava internado, e a taxa de ocupação era de 1,1%.

MATO GROSSO

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) informou ontem (22) que uma nova atualização do Boletim Epidemiológico da Covid-19 será emitida apenas hoje (23). O motivo é a mudança na base de dados do sistema, que não permitiu a emissão dos dados atualizados de ontem.

Conforme a área técnica, a atualização deve ser normalizada em até 24 horas. De acordo com o Boletim Epidemiológico do último domingo (21), Mato Grosso registra 551.203 casos confirmados da Covid-19 e 13.982 óbitos em decorrência do coronavírus no estado.