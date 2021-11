O prefeito José Carlos do Pátio e o secretário Municipal de Saúde, Vinícius Amoroso, anunciaram ontem (19), durante coletiva de imprensa, na Prefeitura de Rondonópolis, que a vacinação com a dose de reforço para pessoas com mais de 18 anos deve ter início na próxima semana.

Para a vacinação com a dose de reforço para maiores de 18 anos, Vinícius Amoroso explicou que o Município irá seguir os critérios de idade para estabelecer o cronograma de imunização, que será feito na ordem decrescente, assim como tem sido feito durante a campanha de vacinação contra a Covid-19 na cidade.

Ainda, de acordo com o secretário, a equipe da Saúde irá trabalhar hoje (20) para definir a data e o cronograma para a aplicação da dose de reforço para as pessoas com mais de 18 anos e também da segunda dose para quem tomou a vacina da Janssen, de dose única, já que o Ministério da Saúde definiu que quem recebeu a dose única da Janssen terá que tomar uma segun-da dose depois de, no mínimo, dois meses da aplicação da dose única.

PASSAPORTE

Na ocasião, o prefeito José Carlos do Pátio destacou ainda que a exigência do comprovante de vacinação continuará valendo na cidade e alertou a população para que se imunize contra a Covid-19 para evitar que casos, internações e mortes em decor-rência da doença possam voltar a subir em Rondonópolis.