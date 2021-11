Rondonópolis aparece entre as cidades do Centro-Oeste do país mais próximas de atingir os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) previstos na Agenda 2030. Conforme o Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades – Brasil (IDSC-BR), Rondonópolis configura-se como o sexto município da região mais bem classificado no ranking elaborado pelo IDSC-BR, ou seja, mais próximo de cumprir os ODS.

O Índice analisou os dados de 59 cidades do Centro-Oeste – 50 localizadas no estado de Goiás, cinco em Mato Grosso do Sul e quatro em Mato Grosso – e, pela metodologia utilizada no estudo, quanto mais perto de 100 a pontuação estiver, menor a distância para o município atingir os objetivos definidos pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 2015.

No geral, Rondonópolis obteve uma pontuação no índice de 54,85. Por sua vez, Goiânia (GO) e Campo Grande (MS) são os municípios da região mais bem classificados no ranking elaborado pelo IDSC-BR. A pontuação média da capital goiana no índice é de 61,68, enquanto a da sede administrativa de Mato Grosso do Sul chega a 58,64.