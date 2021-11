Localmente, existe uma grande expectativa em torno do novo Censo, considerando o expressivo crescimento local nos últimos anos. Francisco Vieira da Silva, coordenador operacional do Censo Demográfico em Mato Grosso, explica que já existem dois supervisores de subárea contratados em Rondonópolis e trabalhando em prol do Censo 2022, realizando reuniões, o planejamento necessário e estudos internos, como visualização de mapas e coleta de dados. O novo Censo será realizado nos meses de junho, julho e agosto do próximo ano.

Ele adianta que a coleta de dados desta vez terá um modelo misto em que, além da entrevista presencial, os moradores poderão optar pelo preenchimento do questionário pela internet ou responder por telefone.

Francisco Vieira disse à reportagem que espera que, com o começo do Censo 2022, a população de Rondonópolis possa receber efetivamente os recenseadores e participar do processo, considerando que o Censo não é realizado há 12 anos e, nesse meio tempo, a cidade cresceu muito, não apenas em termos urbanos, mas também em população. Ele destaca que o Censo é voltado para promover um raio-x da dinâmica municipal nos últimos anos nas mais diversas áreas.

TESTE DO CENSO

O IBGE iniciou neste mês de novembro em todo o Brasil o Teste do Censo 2022. Em Mato Grosso, a cerimônia de abertura do Teste do Censo foi realizada no dia 4 deste mês, no Distrito do Sucuri, em Cuiabá, o que servirá para avaliar os equipamentos e sistemas de coleta para o processo, os questionários e a abordagem ao informante nos contextos regionais.

As demais cidades do Estado não realizarão este teste. Na ocasião foi possível observar como é o uniforme dos recenseadores: com boné e colete azul com a logomarca do IBGE. No colete, há também o crachá de identificação, contendo a foto e os números de matrícula e identidade do entrevistador. Eles vão utilizar um Dispositivo Móvel de Coleta (DMC) de cor azul, semelhante a um smartphone, para a coleta das informações.

NÚMEROS

O último Censo apontou uma população local de 195.476 habitantes, mas a estimativa do IBGE em 2021 é que a cidade tenha 239.613 habitantes. Mesmo assim, acredita–se que a cidade tenha atualmente uma população bem superior a isso, na casa dos 250.000 habitantes. A oficialização desses números será apontada pelo Censo 2022.