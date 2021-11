Rondonópolis vence prêmio do Imuniza Mais MT em primeiro lugar e usará os R$ 300 mil recebidos do Governo do Estado na compra de um aparelho de raio-x para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). O Município foi premiado por atingir a maior parcela de vacinados contra a Covid-19 e contra a Influenza entre as cidades mato-grossenses com mais de 60 mil habitantes. A cerimônia de premiação foi realizada ontem (18) pelo Governo do Estado, em Cuiabá. O cheque no valor de R$ 300 mil foi recebido pelo secretário Municipal de Saúde, Vinícius Amoroso, das mãos do governador Mauro Mendes.

O secretário complementou que o prêmio de Rondonópolis se deve principalmente à população da cidade que compreendeu a importância de se vacinar. Ele acrescentou ainda que quem não se imunizou até o momento ainda pode fazê-lo. “Chamamos todos aqueles que ainda não tomaram as suas doses da vacina para que o façam. Procurem um dos postos de vacinação da cidade e recebam suas doses. Só com a vacina iremos vencer a pandemia”.

O governador Mauro Mendes destacou o esforço dos municípios para vacinar a população. “Premiamos os 15 municípios que participaram do programa e que, ao final, conseguiram obter as melhores colocações. Para mim, é uma grande satisfação não só entregar essa premiação simbólica, mas, acima de tudo, saber do esforço e do trabalho envolvidos nessa ação. A próxima etapa do Imuniza Mais MT englobará 12 vacinas e são vacinas que já estão disponíveis na rede pública há muitos anos, que visam combater doenças que já foram erradicadas”, declarou o governador.

Além de Rondonópolis, foram premiados os municípios de Planalto da Serra, Nova Brasilândia, Torixoréu, Cocalinho, Porto dos Gaúchos, Campos de Júlio, Nova Ubiratã, Paranaíta, Jaciara, Nova Xavantina, Poconé, Campo Verde, Lucas do Rio Verde e Primavera do Leste. Ao todo, o Governo do Estado repassou R$ 1,8 milhão em premiações aos municípios.

Concorreram ao incentivo os municípios que alcançaram mais de 80% de cobertura vacinal contra influenza e mais de 90% de cobertura vacinal contra Covid-19.

“O Imuniza Mais MT não é um programa criado apenas para distribuir prêmios. É um programa que tem o objetivo de melhorar a infraestrutura e qualificar ainda mais as ações de imunização em Mato Grosso. O advento da pandemia fez com que, em nível nacional, as coberturas vacinais de todos os imunizantes despencassem. Se não mudarmos essa rota, podemos ter o aumento de doenças imunopreveníveis. O foco é ampliar a cobertura vacinal de todas as vacinas”, justificou o secretário de Estado de Saúde, Gilberto Figueiredo.

Os prêmios foram divididos entre cinco categorias: municípios com menos de cinco mil habitantes; municípios entre cinco e 10 mil habitantes; 10 e 15 mil habitantes; 15 e 30 mil habitantes; 30 a 60 mil habitantes e municípios com mais de 60 mil habitantes.

Entre os municípios de mais de 60 mil habitantes, Rondonópolis ficou em primeiro lugar (R$ 300 mil), Lucas do Rio Verde em segundo (R$ 200 mil) e Primavera do Leste em terceiro lugar (R$ 150 mil).

VACINAÇÃO EM RONDONÓPOLIS

Até ontem (18), conforme dados da Secretaria Municipal de Saúde, 187.101 pessoas já haviam se vacinado com pelo menos uma dose contra a Covid-19, o que equivale a 97,87% da população vacinável. Com a segunda dose, 67,58% da população está vacinada, um total de 129.206.