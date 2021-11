A Faculdade IBG, por meio do Projeto de Cooperação Interinstitucional (PCI – MINTER) com a Universidade Regional Integrada (URI)/RS – Programa de Pós-graduação Stricto Sensu em Educação (PPGEDU), está com inscrições abertas para a seleção de candidatos ao Mestrado em Educação em Rondonópolis (Turma 2), com início das aulas previsto para janeiro de 2022.

O Mestrado tem como objetivo preparar recursos humanos qualificados na área de Educação para pensar e propor novas estratégias de ensino e atuar na pesquisa com a perspectiva do desenvolvimento científico, sociocultural e tecnológico da região e do país.