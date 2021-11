Anunciado como a solução para a situação calamitosa que passa os distritos industriais de Rondonópolis, o recurso de R$ 65,3 milhões – sendo do Governo do Estado R$ 30 milhões; de emenda parlamentar do senador Carlos Fávaro (PSD) outros R$ 30 milhões e de uma contrapartida da prefeitura e R$ 5,3 milhões – não deve contemplar o Distrito Industrial Rondonópolis, o mais antigo da cidade e um dos que mais necessitam de reparos e melhorias em suas ruas e avenidas.

Isso porque, segundo apurado junto à Secretaria Municipal de Infraestrutura (Sinfra), esses valores anunciados devem ser investidos integralmente no Distrito Vetorasso, em obras de drenagem e asfaltamento, enquanto no Distrito Razia as obras de melhoria nas vias já estão em estágio final. Essa obra está sendo feita pela prefeitura com recursos de um financiamento via Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa).

