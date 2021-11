O entendimento do mercado é que Rondonópolis comporta um novo shopping center, considerando que o atual tem 20 anos de existência, está com praticamente 100% de ocupação e ficou aquém do porte econômico local, não tendo passado por nenhuma ampliação nesse período. Além disso, a cidade tem sido procurada por grandes varejistas nacionais, mas que não encontram espaço ou condições jurídicas para ampliação no shopping existente.

Considerando o crescimento da economia local e as oportunidades de mercado, Rondonópolis está sendo sondada para receber investimentos em um novo shopping center não apenas por um grupo de empresários locais, conforme noticiado no começo deste mês, mas também por um grande grupo varejista nacional. Caso os dois novos projetos se concretizem, a cidade pode ficar com três shoppings centers.

Em paralelo, para surpresa de muitos, o Grupo Pereira, com forte atuação no ramo supermercadista/atacadista em Campo Grande (MS), Cuiabá e Santa Catarina, também revelou que pretender investir em um novo shopping center em Rondonópolis. Nesse caso, o empreendimento está previsto para ser construído junto com uma unidade do Fort Atacadista, na Avenida Goiânia, em uma região oposta ao do grupo local.

“Estamos muito animados com a chegada de nossas bandeiras em Rondonópolis, especialmente porque a cidade vai abrigar nosso primeiro shopping center”, externou o Grupo Pereira ao A TRIBUNA, explicando que esse é um projeto para ser iniciado em 2022 e que abrigará 120 lojas, incluindo um atacadista e uma farmácia da rede.

As informações são que o shopping center do Grupo Pereira junto à Avenida Goiânia também contemple uma praça de alimentação com inúmeras opções de empresas do ramo alimentício e ainda o chamado “life center”, que é uma praça aberta que pode sediar eventos de diversos formatos. Mais detalhes do empreendimento, segundo o grupo nacional, devem ser repassados em breve.

O anúncio dos dois novos projetos, praticamente ao mesmo tempo, abre a discussão da viabilidade de três shoppings centers em uma cidade como Rondonópolis, de cerca de 250 mil habitantes e que ainda possui uma alta concentração de renda. O administrador e consultor Wanderlan Barreto Rosa, por sua vez, demonstra ao A TRIBUNA ser favorável a implantação desses empreendimentos na cidade.

VIABILIDADE

Conforme Wanderlan, Rondonópolis é uma cidade privilegiada devido à ótima localização geográfica e por ser pólo regional de consumo, atraindo pessoas de toda região. Nesse sentido, aponta que um shopping center não é um local apenas de compras, mas de convivência, interação familiar, lazer e serviços. “Acredito que quanto mais investimentos nessa área e em outras em Rondonópolis, a tendência é crescermos mais ainda”, externou para o A TRIBUNA.

Mesmo não sendo uma visão unânime, o consultor entende que há público para Rondonópolis ter dois ou três shoppings. “Se a cidade tiver a opção de um, dois ou três shoppings, há uma expectativa maior do consumidor em ter mais uma opção de compras e de onde ir. Um shopping pode atender um segmento, um segundo pode atender outro e um terceiro pode atender outro segmento. Cada um pode ter seu modelo de negócio e suas estratégias de como conquistar a preferência do público”, acrescentou. “Só tenho uma preocupação muito importante: como nós vamos preparar a mão de obra”, destacou.