Após o anúncio do Ministério da Saúde de aplicação de dose de reforço da vacina contra Covid-19 para toda a população maior de 18 anos, a Secretaria Municipal de Saúde informou que em Rondonópolis a convocação vai ocorrer por faixa etária, sem priorização de comorbidades. O Município ainda aguarda a portaria do Ministério da Saúde, resolução do Governo do Estado, bem como a chegada das doses dos imunizantes para iniciar o cronograma de vacinação com a dose de reforço para maiores de 18 anos.