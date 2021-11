1 de 3

O filme “Insídia”, de autoria do cineasta Joelson Santos, será lançado na próxima sexta-feira (19 de novembro), às 13h, no Cine Vip, no Rondon Plaza Shopping. Totalmente gravado em Rondonópolis, terá a entrada gratuita e os ingressos poderão ser retirados antecipadamente, na bilheteria do cinema, na recepção da Escola CIE e na Secretaria de Cultura, localizada no Casario.

Por se tratar de um filme curta-metragem, a sua duração será de 20 minutos, contudo, o evento de lançamento contará com um breve cerimonial de agradecimento e apresentação da equipe de atores, produtores e técnicos do filme.

O filme tem como parceiros artistas já consagrados no cenário cultural de Mato Grosso, pessoas como o escritor Hermélio Silva que é o produtor executivo e a cantora Nega Lú, que emprestou sua bela e potente voz para uma canção incidental para compor a obra. Entretanto, o protagonismo na telona ficou a cargo da jovem e talentosa atriz Emily Koch, que apesar da pouca idade, já dispõe de grande experiência de atuação no teatro e no cinema.