Esse modelo preconiza a adoção progressiva de algumas tecnologias que suportam o processo assistencial, definindo 8 estágios evolutivos, do 0 ao 7 e com requisitos específicos que os hospitais devem atender para conquistar a classificação em cada estágio. O Hospital Unimed Rondonópolis foi certificado no estágio 6 e para isso cumpriu os requisitos referentes a implantação de um modelo digital de documentação médica com suporte a decisão clínica, implantação das políticas de segurança de Tecnologia da Informação (T.I) e do circuito fechado de gerenciamento hospitalar de medicação.

No dia 04 de novembro, o Hospital Unimed Rondonópolis foi certificado no estágio 6 da HIMSS – Health Information and Management Systems Society – uma associação internacional de enorme prestígio na área da saúde. Foi criada em Chicago na década de 60, e atua em todos os países do mundo. A HIMSS criou modelos de desenvolvimento em saúde digital, dentre eles o Electronic Medical Record Adaption Model (EMRAM) ou seja adoção do registro médico eletrônico.

Ao mesmo tempo em que valida a maturidade digital no gerenciamento hospitalar de uma organização e o uso da tecnologia para oferecer atendimento de alta qualidade, a obtenção do reconhecimento HIMSS traz uma série de benefícios adicionais. Esse tipo de certificação é importante para o hospital, visto que impulsionam a instituição a adotar as melhores práticas do mercado, garantindo segurança, maturidade, eficiência e gestão dos processos sejam esses operacionais, assistenciais ou financeiros.

SEGURANÇA DO PACIENTE: Processos de trabalho mais seguros, como por exemplo as medicações preparadas e administradas à beira leito com checagem por leitores ópticos dos dados de identificação da pulseira do paciente, do código de barra do medicamento e da prescrição médica eletrônica. Isso possibilita o cumprimento dos 8 dos 9 certos da administração de medicamento (paciente certo, medicamento certo, dose certa, horário certo, dosagem certa, via certa, apresentação certa, compatibilidade, prontuário certo). Travas de segurança que alertam ao médico durante a prescrição para duplicidade, erros de dosagens, alergias e interações com outros medicamentos.

QUALIDADE ASSISTENCIAL: Implantação de protocolos assistenciais com maior adesão e linearidade das condutas médicas. Um exemplo disso foi o Protocolo de Prevenção de Tromboembolismo Venoso, uma das causas de morte preveníeis mais recorrentes no mundo que apresenta uma taxa de adesão acima dos 95%. Isso foi alcançado através da disponibilização de ferramentais eletrônicas que auxiliam o médico para a melhor decisão clínica.

Durante a pandemia covid-19 implantamos o protocolo de triagem médica para melhor classificação entre os casos leve, moderado e grave otimizando os recursos assistenciais e uniformizando as condutas.

EFICIÊNCIA OPERACIONAL: O uso das tecnologias como dispensação eletrônica, lançamentos online e controle de insumos representaram um maior índice de faturamento e redução de perdas e desperdício. Os dispensários eletrônicos são localizados nas unidades assistenciais e dispensam as medicações mediante os dados da prescrição eletrônica e lançados automaticamente na conta do paciente. Podemos ainda citar a queda dos índices de glosas e agilidade no faturamento das contas.

SEGURANÇA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO: Os hospitais lidam com vários tipos de informações, pessoais, financeiras e médicas dos seus clientes e colaboradores. É cada vez mais corriqueiros noticiários de roubo de informações por invasão aos bancos de dados de empresas para fins ilícitos. A preparação do Hospital Unimed Rondonópolis para o cumprimento dos requisitos da HIMSS fez com que saíssemos na frente para o cumprimento da LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados que entrou em vigor no dia 1 de agosto de 2021.

Apesar de diversas instituições já utilizarem processos digitais de saúde, o Brasil ainda não conta com um número significativo de hospitais digitais.

O Hospital Unimed Rondonópolis é o 5º a ser certificado no estágio 6 no Brasil e o único da região centro-oeste. Lembrando que no nível 7 temos somente 8 Hospitais certificados no Brasil.

Neste período de dois anos desde o início do projeto enfrentamos diversos desafios pois é fato que a transição dos processos físicos para o paperless (hospital sem papel), é gradativo e complexo. Um dos maiores desafios enfrentados foi a questão cultural diante da mudança de paradigmas para o uso de tecnologias. O processo de assimilação e maturidade na utilização das ferramentas eletrônicas nos obrigou a abandonar velhas práticas operacionais e assistenciais não foi tarefa fácil principalmente para um Hospital recém-inaugurado que com apenas sete meses de existência teve a árdua e dura missão de enfrentar uma pandemia e ainda manter o projeto em andamento.

Trouxemos uma proposta ousada para os padrões assistenciais tradicionais e um modelo de trabalho sem precedentes nas rotinas assistenciais dos nossos colaboradores e equipe médica.

O Conselho de Administração da Unimed Rondonópolis agradece o empenho e dedicação de todos os colaboradores do Hospital Unimed envolvidos nessa conquista importante para a saúde de Rondonópolis e região.