Rondonópolis tem mais um dia sem registro de óbitos em decorrência da Covid-19 e confirma, nas últimas 24 horas, mais 3 casos da doença. Com isso, a cidade chega a 29 dias sem registro de mortes. Os dados são do boletim epidemiológico da Covid-19 da Secretaria Municipal de Saúde divulgado ontem (11).

Desde o início da pandemia, 38.430 pessoas se infectaram com a Covid-19, sendo que destas, 942 pessoas perderam a vida em decorrência da doença e 37.410 pessoas se recuperaram. Ainda há na cidade, 78 com o vírus ativo. Dentre elas, 74 pessoas estão em isolamento domiciliar e 4 estão internadas.

A taxa de ocupação das Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) públicas era de 15%, com 3 pacientes internados e 17 leitos disponíveis. Nas enfermarias públicas, a ocupação era de 2,2%, com 2 pacientes internados.

MATO GROSSO

A Secretaria de Estado de Saúde divulgou ontem (11) a confirmação de mais um óbito nas últimas 24 horas em Mato Grosso. São 13.958 mortes em decorrência da Covid-19 no Estado desde o início da pandemia.

Também foram confirmados mais 255 novos casos da doença. Com isso, Mato Grosso chega a 549.687 pessoas infectadas com o coronavírus, sendo que destas, 534.076 se recuperaram. Ainda há no Estado, 1.122 pessoas em isolamento domiciliar com o vírus ativo.

Nas UTIs públicas, 66 pessoas estavam internadas, e a taxa de ocupação era de 38,15%. Nas enfermarias públicas, outras 33 pessoas estavam internadas e a ocupação era de 7%.