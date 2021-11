Com a redução dos indicadores da pandemia e liberação da realização de eventos, o secretário Municipal de Cultura, Pedro Augusto de Araújo, informou que está sendo elaborado um cronograma de comemorações, com apresentações natalinas.

Nesse ano, em função da Praça Brasil estar em obras de revitalização, as apresentações serão realizadas no Casario. As datas e horários das apresentações ainda serão divulgadas.

O secretário destacou que, além das comemorações natalinas no Casario, a Praça dos Carreiros receberá uma decoração especial. As principais ruas do quadrilátero central da cidade também serão decoradas. Há ainda previsão de decoração especial para o Natal na Avenida Lions Internacional e na Avenida Irmã Bernarda, no Conjunto São José.