O julgamento do médico teve início às 9h30 de quarta-feira (10) e foi concluído na madrugada de ontem (11), quando a maioria do júri entendeu que o réu é culpado pelo homicídio qualificado, por motivo fútil e torpe, mediante recurso que tornou impossível a defesa da vítima e em função do gênero (feminicídio). O júri também considerou o médico culpado pelo crime de aborto sem consentimento, já que a vítima estava grávida de um filho dele.

O médico Fernando Veríssimo de Carvalho foi condenado a 41 anos e 8 meses de prisão acusado de ter assassinado a namorada, médica veterinária, Beatriz Nuala Soares Milano, grávida de 4 meses, com 27 anos na época do crime.

O médico alegou ser inocente e negou ter cometido o crime durante seu depoimento ao Tribunal do Júri. Ele chegou a chorar e falou várias vezes que amava a namorada e que não havia nenhum tipo de violência no relacionamento deles. A tese apresentada pela defesa foi de que Beatriz teria morrido por causas naturais. Um laudo produzido a pedido da defesa chegou a ser apresentado no julgamento para contrapor o laudo da perícia que apontou que pancadas na cabeça da vítima foram a causa da morte.

Segundo a acusação, Fernando teria matado a namorada no dia 24 de novembro de 2018 com três pancadas na cabeça na casa em que moravam, no bairro Vila Aurora, em Rondonópolis. Ele teria permanecido na casa bebendo por várias horas após assassinar Beatriz até chamar a polícia e a emergência alegando ter encontrado a namorada morta na cama do casal.

Horas antes do crime, o médico pediu a namorada em casamento em um jantar em um restaurante da cidade, registrando o momento com várias fotos. De acordo com a acusação, o pedido de casamento teria sido uma tentativa de Fernando em criar um álibi para o crime, que teria sido premeditado por ele. A acusação apontou ainda que por ser médico, Fernando é profundo conhecedor de anatomia, tendo-se valido disso para agredir violentamente a vítima em regiões altamente sensíveis da cabeça, onde sabia que ocorreria imediata perda de consciência. Beatriz, apesar de conhecer técnicas de luta, não teria tido chances de se defender, segundo a acusação.

O casal estava morando em Rondonópolis há cerca de quatro meses quando o crime ocorreu. Beatriz foi transferida para trabalhar na cidade e o médico se mudou também após ter conhecimento da gravidez da namorada. Contudo, segundo familiares e amigos de Beatriz, ela tinha medo do namorado em função dos episódios de violência e teria mantido o relacionamento em função da gravidez. Eles teriam começado a sair juntos no final de 2017 e se conheciam há menos de um ano quando o crime ocorreu.

Durante o julgamento, foram apresentados pela acusação vários áudios em que Beatriz relatava a amigos e familiares a violência que sofria do namorado. Fernando, no entanto, negou qualquer violência física ou psicológica contra a namorada ao longo do relacionamento.