Rondonópolis recebeu doses da vacina Astrazeneca e convocou para receber a segunda dose hoje (11) as pessoas que tomaram a primeira até o dia 10 de agosto. Na sexta-feira (12), tem segunda dose da Astrazeneca para quem recebeu a primeira até o dia 11 de agosto e no sábado (13) para quem tomou a primeira até 12 de agosto.

Cerca de 8 mil pessoas estavam com a segunda dose da Astrazeneca atrasada em Rondonópolis em função da falta da vacina e, para atender esse público, a Secretaria Municipal de Saúde optou pela intercambialidade de vacina e estava aplicando o imunizante da Pfizer para quem havia tomado a primeira dose da Astrazeneca desde o último sábado (6). Porém, a procura nos postos de saúde estava baixa.

Hoje e sexta-feira a vacinação acontece nos postos de saúde dos bairros Parque das Rosas, Pedra 90, Padre Rodolfo, Serra Dourada, Canaã, Ipiranga, Mathias Neves, Itapuã, Cardoso, Alfredo de Castro, Conjunto São José, Cohab, Vila Olinda, Iguaçu, Jambrapi, Padre Miguel, Monte Líbano e Industrial. O atendimento ocorre das 8h às 10h30 e das 13h às 16h. Tem imunização ainda na Central de Vacinação, localizada no estacionamento da Secretaria Municipal de Saúde das 14h às 20h.

No sábado, a aplicação da segunda dose da Astrazeneca ocorre na Central de Vacinação com atendimento das 8h às 20h e em sistema drive-thru no Estádio Municipal Luthero Lopes, onde o atendimento acontece das 8h às 16h.