A reportagem do A TRIBUNA vem recebendo, nos últimos dias, reclamações constantes de comerciantes e moradores da região da Praça dos Carreiros sobre o retorno massivo de moradores de rua ao local. O problema, segundo eles, é que a praça que foi recentemente inaugurada depois de uma revitalização, vem amanhecendo muito suja, pois após passarem a noite no local, o lixo fica jogado por todos os lados, além estar ocorrendo o afastamento das pessoas que costumavam frequentar a praça por lazer.

Recentemente, as praças Brasil e da Saudade foram fechadas com tapumes para a realização das obras de reforma. Com isso, os moradores de rua que estavam nesses locais migraram mais uma vez, retornando para a Praça dos Carreiros.

AÇÃO SOCIAL

Ontem (10), a Secretaria Municipal de Promoção e Assistência Social informou que mantém uma rede de serviços e abordagens diárias das pessoas que vivem em situação de rua em Rondonópolis e relatou as dificuldades na condução desse tipo de trabalho.

Entre janeiro e outubro deste ano, a equipe da Pasta destacou ter realizado 370 abordagens sociais nas ruas da cidade. As abordagens são feitas no período diurno, noturno e mediante denúncia recebida. A intenção é resgatar as pessoas em situação de rua, encaminhando-as aos serviços socioassistenciais.

A secretária Municipal de Promoção e Assistência Social, Iriana Cardoso, explicou, contudo, que uma mesma pessoa geralmente é abordada muitas vezes, isso porque o trabalho precisa ser constante para que seja possível a aceitação dos serviços e a pessoa possa ser resgatada da situação de rua. Ela ressaltou que muitos têm resistência em aceitar deixar as ruas por muitos fatores, principalmente, em função da dependência química.

“Há dificuldade de aceitação em sair das ruas por parte de muitos e não se pode fazer isso de forma compulsória. O trabalho precisa ser constante e uma pessoa geralmente passa por várias abordagens da equipe até que aceite receber auxílio, como tratamento para dependência química, abrigamento e demais serviços da rede socioassistencial”, argumentou a secretária.

Na abordagem social, Iriana destacou que a finalidade é a identificação do usuário, neste caso a pessoa que vive em situação de rua, quanto a sua origem, comorbidades médicas, dependência química entre outras. Os serviços da rede socioassistencial são então ofertados como abrigamento, tratamentos de saúde, documentação, capacitação, refeições (café da manhã e almoço) e kits de higiene pessoal.

Em Rondonópolis, as pessoas que estão em situação de rua contam com os serviços do Centro Pop, que funciona das 7h às 11h e das 13h às 18h. No local, recebem atendimento para encaminhamento aos serviços da rede socioassistencial, bem como podem fazer sua higiene pessoal.

Atualmente, a Secretaria Municipal de Promoção e Assistência Social informou que na cidade uma média de 60 a 70 pessoas estão em situação de rua. Iriana reforçou que por se tratar de um público rotativo, essa quantidade pode variar para mais ou para menos.