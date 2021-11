O prefeito José Carlos do Pátio terá que promover novas mudanças no primeiro escalão da prefeitura. Ontem (10), a secretária Municipal de Gestão de Pessoas e de Esporte e Lazer, Carla Carvalho, pediu exoneração dos dois cargos. A secretária entregou uma carta ao prefeito informando que pretende se desligar do comando das pastas, alegando motivos pessoais e de saúde para a decisão.

Carla Carvalho está desde a primeira gestão de Pátio na administração municipal e atuou como chefe de Gabinete do prefeito até assumir as secretarias de Gestão de Pessoas e Esporte e Lazer.