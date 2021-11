Rondonópolis fecha mais um mês de 2021 com importantes resultados nas exportações e, no acumulado do ano, de janeiro a outubro, se mantém como o primeiro município mato-grossense no ranking das exportações. Com um total de U$ 1.903,66 bilhão comercializado até outubro, as exportações de Rondonópolis representam 10,8% do total exportado por Mato Grosso no período. No ranking nacional, o Município é o 19º maior exportador, representando 0,8% do total negociado no Brasil. Os dados são do Ministério da Economia.

A cidade também é a primeira em Mato Grosso, com um total de U$ 1.035,98 bilhão importado de janeiro a outubro de 2021. As importações do Município representam 43,6% do volume total importado pelo Estado. No Brasil, Rondonópolis é o 37º maior importador, representando 0,6% das importações brasileiras no período.