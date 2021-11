“Nós realizamos a Minimaratona para arrecadar alimentos, que nós transformamos em cestas básicas e doamos para as pessoas carentes da cidade e para as entidades filantrópicas, como a Casa de Repouso Gaetana Sterni, a Apae e a Pastoral do Menor”, explicou.

Segundo ele, devem participar do evento esportivo atletas de todo o estado e até alguns vindos de outros estados, como Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Goiás.

“A nossa corrida já é bem conhecida e muita gente de Rondonópolis costuma participar. No ano passado conseguimos arrecadar 300 cestas básicas, que foram todas doadas. Consideramos isso um resultado muito positivo e esperamos que esse ano consigamos arrecadar ainda mais”, completou.

O organizador da Minimaratona esteve na redação do A TRIBUNA acompanhado do empresário Ivonei Resmini, associado do Rotary Clube Leste de Rondonópolis e presidente da Comissão de Serviços Profissionais do Distrito 4440.

“Esse trabalho que o Rotary faz em Guiratinga é essencial. Eles levam para as comunidades aquilo que lhes falta e esse é um trabalho muito bonito que nós sempre procuramos apoiar”, declarou.

As inscrições para a 23ª Minimaratona da Independência podem ser feitas na sede do Rotary Clube de Guiratinga ao custo de R$ 50 e os valores serão revertidos em alimentos para serem doados. A largada acontecerá às 17 horas, da frente da sede do Rotary em Guiratinga. Esse ano, serão distribuídos R$ 10 mil em premiação para os primeiros colocados em cada categoria. Mais informações sobre o evento podem ser obtidos pelo telefone (66) 99688-9125.

TRABALHOS SOCIAIS

No ano passado, o Rotary Clube de Guiratinga recebeu uma doação da Fundação Rotária, instituição que reúne os rotarianos de todo o mundo, por intermédio do Distrito 4440, de cerca de R$ 300 mil, que resultaram numa sala de informática com dez computadores, uma padaria completa e que hoje em dia faz pães que são distribuídos pela Pastoral do Menor, uma sorveteria completa, além de um veículo para transportar as crianças que participam dos projetos sociais. Hoje, o clube de serviços beneficia cerca de 600 crianças nos projetos sociais que apadrinha.