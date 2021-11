Com o aumento das chuvas nas últimas semanas em Rondonópolis, depois de uma das mais intensas estiagens que a cidade enfrentou, o nível do Rio Vermelho voltou a subir e ontem (9), conforme a Defesa Civil Municipal, chegou a 1,60 metro. Na última medição em 20 de outubro, o nível do rio ainda estava baixo, com 0,91. No período de estiagem, o nível chegou a apenas 0,78, um dos menores da história.

A expectativa para as próximas semanas é que o nível continue a aumentar com a intensificação das chuvas, mas segundo o coordenador da Defesa Civil Municipal, João Mototáxi, a redução do nível do Rio Vermelho neste ano é preocupante. Quando comparado com 2020 no período seco, o nível foi bem menor. Em 2020 chegou a 1,35 metro. Já em 2021 atingiu apenas 0,78.