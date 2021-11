A Câmara Municipal realiza hoje (9), a partir das 19 horas, uma audiência pública para debater a situação do Rotativo Rondon, o sistema de estacionamento pago que existe na região central de Rondonópolis. A audiência será aberta à população e atende a um pedido dos vereadores Reginaldo Santos (SD) e Paulo Schuh (DC), e a participação poderá ser presencial ou por meio das redes sociais do parlamento.

De acordo com os proponentes da audiência, a ideia é debater a situação do Rotativo e buscar um consenso entre o Município e a empresa para que ambos cumpram o contrato ou façam os ajustes necessários para quitar com as dívidas junto ao Município e melhorar a qualidade da sua prestação de serviços. Outro objetivo seria esclarecer a população sobre os seus direitos e obrigações com o serviço.