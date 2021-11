Depois de um longo processo para romper os contratos com a empresa Geosolo, que havia abandonado as obras de pavimentação nos bairros Sagrada Família, Parque Universitário, Carlos Bezerra II, Maria Vetorasso II e a duplicação da Rua Fernando Correa da Costa, a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Sinfra) informou que as obras no Parque Universitário serão retomadas e realizadas pela Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis (Coder), enquanto que uma nova licitação será marcada para contratar uma empresa para dar continuidade nas obras no Sagrada Família.

A Sinfra, no entanto, não estabeleceu prazo para o reinício das obras no Parque Universitário e nem a data da nova licitação para a pavimentação no Sagrada Família. As obras nos bairros estão paradas desde novembro de 2020, quando a empresa abandonou os trabalhos que previam drenagem e pavimentação. A Prefeitura deu então início a um processo para romper os contratos, impasse que se arrastava desde março deste ano.

A situação das obras paralisadas pela empresa vem sendo acompanhada desde o início deste ano pelo A TRIBUNA. A Geosolo mantinha dois contratos com o Município após vencer os processos de licitação.

Um dos contratos previa a pavimentação e drenagem no bairro Sagrada Família, além de parte da Avenida Binário, no valor de R$ 11 milhões, e outro contrato incluía as obras de drenagem e pavimentação do Parque Universitário, Carlos Bezerra II, Maria Vetorasso II e a duplicação da Rua Fernando Correa da Costa, com valor de R$ 13,9 milhões. Somados, os dois contratos chegavam a R$ 24,9 milhões.

Após a paralisação das obras pela empresa, em 2020, a Sinfra a notificou cinco vezes para que retomasse o serviço. Sem resultado, foi aberto um processo administrativo no mês de março para averiguar a situação e definir se o contrato seria rompido ou não.

A decisão foi tomada no último dia 4 de maio e publicada no dia 11 de maio, mas a empresa entrou com recursos para evitar o rompimento do contrato, bem como pagamento de multa ao Município. Os últimos recursos foram negados pela Prefeitura no fim de setembro, pondo um fim ao impasse e levando ao rompimento do contrato.