Neste fim de semana teve início a vacinação com a segunda dose da Pfizer para as pessoas que tomaram a primeira dose da Astrazeneca e estavam com a conclusão do ciclo de imunização atrasado por falta de doses do imunizante que é produzido pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

A intercambialidade da vacina não deve ter agradado muitas pessoas, já que, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, apenas 950 compareceram na Central de Vacinação para receber a segunda dose no sábado (6) e no domingo (7). A previsão era imunizar pelo menos 4 mil pessoas nos dois dias.