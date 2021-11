Depois de mais de duas semanas, a Secretaria Municipal de Saúde começou a vacinar neste sábado (6) as pessoas que estavam com a segunda dose da Astrazeneca atrasada. A vacinação será com o imunizante da Pfizer em função da falta de doses da Astrazeneca. A vacinação desse público continua neste domingo (7), na segunda-feira (8), na terça-feira (9), na quarta-feira (10) e na quinta-feira (11). Já na sexta-feira (12), a Saúde informou que haverá vacinação para adolescentes, dose de reforço para idosos e imunossuprimidos e segunda dose da Pfizer.

A imunização neste domingo (7) será para as pessoas que receberam a primeira dose da Astrazeneca até o dia 25 de julho. Esse público deve se vacinar na Central de Vacinação, das 8h às 20h e em sistema drive-thru no Estádio Municipal Luthero Lopes, das 8h às 12h.

Na segunda-feira (8), devem ser imunizadas as pessoas que receberam a primeira dose da Astrazeneca até o dia 26 de julho. A imunização será realizada nos postos de saúde Parque das Rosas, Pedra 90, Padre Rodolfo, Serra Dourada, Canaã, Ipiranga, Mathias Neves, Itapuã, Cardoso, Alfredo de Castro, Conjunto São José, Cohab, Vila Olinda, Iguaçu, Jambrapi, Padre Miguel, Monte Líbano e Industrial. O horário de atendimento nestes locais será das 8h às 10h30 e das 13h às 16h.

Tem vacinação ainda na Central de Vacinação das 14h às 20h e drive-thru na Universidade Federal de Rondonópolis (UFR), com atendimento das 8h às 11h.