No decorrer da semana, o Governo Federal anunciou que foi preciso revisar o saldo dos empregos formais criados no Brasil em 2020, o que fez com que a geração de empregos no país caísse pela metade. As novas estatísticas do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) apontam que em Rondonópolis a revisão mostrou queda de 21,2% nas vagas de emprego criadas em 2020. Conforme nova estatística, Rondonópolis abriu, em 2020, 1.823 novas vagas de trabalho, 21,2% menor que as 2.315 vagas informadas anteriormente.

A alteração nos dados do Caged apontou que o número de demissões em 2020 foi 3,6% maior que o divulgado no início deste ano. As demissões passaram de 29.367 para 30.484. Também ocorreu pequeno aumento no número de trabalhadores contratados, passando de 31.682 para 32.307, redução de 1,93%.