Rondonópolis vem registrando quedas significativas nos indicadores usados para medir a gravidade da pandemia nas últimas semanas. Redução essa que pode ser verificada no número na média de casos diários, nas internações em decorrência da Covid-19, e, principalmente, na queda do número de mortes pela doença. Conforme dados da Secretaria de Estado de Saúde (SES), Rondonópolis chegou a inéditos 23 dias seguidos sem registros de óbitos. A última morte na cidade por causa da doença ocorreu em 13 de outubro. Neste mês de novembro ainda não há confirmações de óbitos por covid com base nos boletins epidemiológicos divulgados até está sexta-feira (5).

Para compreender a evolução e redução dos óbitos pela doença neste ano de 2021, o A TRIBUNA realizou um levantamento junto aos óbitos confirmados ao longo do ano, calculando a média diária de mortes mês a mês. Os dados mostram que outubro teve menor média de óbitos do ano, com 0,16 por dia.No total, 5 pessoas morreram em outubro. O índice é bem menor até mesmo daquele registrado em setembro, quando foram confirmadas 0,46 mortes por dia, num total de 14 mortes em decorrência da Covid-19.

O levantamento aponta que a maior parte das mortes na cidade ocorreu nos meses de março e abril, com média diária de 2,93 e 3,33 óbitos, respectivamente. Em março, 91 pessoas perderam a vida em função da doença e em abril o número chegou a 100. Em maio, os óbitos começaram a cair, mas ainda timidamente, e no mês, 77 pessoas morreram, média diária de 2,48 óbitos. Mesma situação foi verificada em junho, com pequena queda nas mortes. No mês, 67 pessoas morreram, média de 2,23 mortes por dia.

A redução mais significativa das mortes coincide com o avanço da vacinação e começa a ocorrer em julho, quando 34 pessoas morreram. No mês de julho a média diária de óbitos ficou em 1,09. Já no mês seguinte, agosto, a média de mortes foi menor que 1 pela primeira vez desde fevereiro. Em março, 29 pessoas perderam a vida e a média ficou em 0,93.

Enquanto a vacinação avançava, em setembro a média diária de óbitos caiu para 0,46, com 14 mortes registradas e já era a menor de 2021. Outubro a redução se intensificou a chegou a 0,16 por dia em média. Ao todo, 5 pessoas morreram.