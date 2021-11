De acordo com o organizador, o Mega Outlet Zoom, além de ótimos preços, irá ofertar bastante variedade de produtos, que vão desde roupas e artigos de vestuário para crianças e adultos, assim como acessórios, semijoias e joias, entre outros.

“Também temos guirlandas e enfeites natalinos, que é uma novidade este ano. Esse Outlet é uma oportunidade para os lojistas renovarem seus estoques e é muito bom as pessoas comprarem produtos de qualidade com um bom preço, pois os descontos vão ser de até 70%. E tem mais a vantagem de que essas vendas movimentam a nossa economia”, explicou Emanuel Ormond.

Ele continua explicando que além da vantagem nos preços, que serão menores que os praticados nas lojas, haverá produtos acessíveis para todos. “Teremos produtos para todos os gostos e para todos os bolsos. É um espaço democrático e todos vão poder fazer suas compras num único local e comprando com bons preços. Estão todos convidados e queremos ver todo mundo lá. É uma oportunidade única e as pessoas vão poder fazer um lanche, almoçar ou jantar no espaço, pois também teremos uma praça de alimentação”, concluiu.

A oitava edição do Mega Outlet Zoom será na quarta-feira (10), de 9 a 20 horas, no Espaço Ideias e não será cobrada a entrada.