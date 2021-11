De acordo com a PRF, os veículos, dois deles carregados com algodão e outro com pedras, colidiram após uma batida frontal entre duas das carretas. Com o impacto, o motorista e a passageira da carreta carregada com pedras ficaram presos às ferragens.

Um grave acidente envolvendo três veículos de carga na BR-364, nas proximidades do Distrito de Garça Branca, em Pedra Preta, deixou uma vítima fatal e mais três pessoas feridas, uma delas em estado grave. Com o impacto, que ocorreu por volta das 12h50, dois dos veículos pegaram fogo. A ocorrência foi atendida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). A rodovia ficou totalmente interditada por mais de 6 horas.

O motorista, Sidnei Silva Damaceno, morreu no local e a passageira, Carline Saikonen, que estava no mesmo veículo da vítima fatal, foi socorrida com lesões graves e encaminhada ao hospital.Os motoristas dos outros dois veículos que estavam carregados com pluma de algodão, Ezequiel Nordet e Leonel Henrique Werlang foram socorridos somente com lesões leves.

Conforme informações, a carreta carregada com pedra, que seguia na rodovia sentido Alto Garças a Rondonópolis teria invadido a pista contrária, batendo de frente com a carreta que seguia no sentido oposto carregada com algodão.

Logo atrás, outra carreta, também com carga de algodão, que seguia no mesmo sentido não conseguiu frear a tempo e acabou se envolvendo no acidente. Com o forte impacto da colisão, as duas carretas carregadas com algodão acabaram saindo da pista e pegaram fogo.

A PRF precisou interditar a pista e coordenar o tráfego no local. Um longo congestionamento se formou no período da tarde em função do acidente, com a pista interditada nos dois sentidos por mais de 6 horas.