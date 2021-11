Integrantes do Comitê de Gestão de Crise do Coronavírus se reuniram na tarde de ontem (4), na Prefeitura de Rondonópolis, e decidiram que um novo decreto com flexibilizações passará a valer a partir de hoje (5) na cidade. O prefeito José Carlos do Pátio informou que os estabelecimentos da cidade poderão funcionar até as 3h da madrugada e eventos poderão ser realizados com até 2 mil pessoas em espaços com público em pé e sem limite de pessoas para os locais em que o público permanece sentado, desde que respeitada a lotação de até 50% da capacidade do espaço.

No entanto, Pátio destacou que será mantida a obrigatoriedade da apresentação do passaporte da vacina em locais com circulação de mais de 50 pessoas e que haverá intensificação da fiscalização na cidade quanto ao cumprimento das medidas.

